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Автоспорт

Джордж Расселл потеряет два места на старте

Джордж Расселл потеряет два места на старте

Джордж Расселл потеряет две позиции на старте воскресного Гран При Сан-Паулу.

Гонщик Mercedes оштрафован за то, что помешал Пьеру Гасли на выезде с пит-лейн и не в полной мере выполнил инструкции гоночного директора, которые предписывали принять как можно левее, если гонщик собирается замедлиться, чтобы создать отрыв от машины впереди.

В результате штрафа Джордж Расселл опустится на восьмое место на старте, пропустив вперёд Ландо Норриса и Карлоса Сайнса.

Источник:www.f1news.ru

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