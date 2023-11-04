Джордж Расселл потеряет два места на старте

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Джордж Расселл потеряет две позиции на старте воскресного Гран При Сан-Паулу.

Гонщик Mercedes оштрафован за то, что помешал Пьеру Гасли на выезде с пит-лейн и не в полной мере выполнил инструкции гоночного директора, которые предписывали принять как можно левее, если гонщик собирается замедлиться, чтобы создать отрыв от машины впереди.

В результате штрафа Джордж Расселл опустится на восьмое место на старте, пропустив вперёд Ландо Норриса и Карлоса Сайнса.