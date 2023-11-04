Фернандо Алонсо: Не такого исхода мы хотели

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Для Фернандо Алонсо квалификация к спринту в Сан-Паулу закончилась в конце первой сессии, когда он столкнулся с Эстебаном Оконом. Стюардам ещё предстоит определить виновника инцидента, но гонщик Aston Martin считает произошедшее неудачным стечением обстоятельств.

Фернандо Алонсо: «К сожалению, мы не смогли завершить квалификацию. Жаль, что обе машины выбыли из борьбы. Насколько я понимаю, у обоих серьёзные повреждения техники. Не такого исхода мы хотели.

Я ещё не видел повтор, но мне сказали, что он, видимо, немного потерял контроль над машиной. Одна из таких ситуаций, когда мы оказались в неподходящем месте в неподходящее время».