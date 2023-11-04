Ферстаппен: Важно было выйти вперёд уже на старте

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Гонщики Red Bull Racing финишировали в спринте на бразильской трассе в первой тройке, но если Макс Ферстаппен одержал очередную победу благодаря хорошему старту, то Серхио Перес, наоборот, старт провалил, и потом ему пришлось отыгрываться.

Макс Ферстаппен (1-й): «Конечно, важно было выйти вперёд уже на старте. Я бы не сказал, что начальная фаза разгона, когда я тронулся с места, была выдающейся, но вторая его часть получилась очень очень хорошо, поэтому мы поравнялись с Ландо Норрисом.

А потом надо было аккуратно работать с шинами и разумно расходовать их ресурс – это в первую очередь. На этой трассе очень высокая степень деградации резины, шины изнашиваются очень быстро, поэтому 24 круга на одном комплекте – это много, и мы просто пытались проходить круги со стабильным временем. Думаю, мы провели гонку очень неплохо.

В прошлом году у нас были большие сложности из-за интенсивной деградации резины, но сегодня всё сложилось намного лучше. Однако проблема остаётся, и её почувствовали все – здесь нельзя всё время атаковать на полном газу. Важно контролировать износ резины, и я полагаю, что мы с этим хорошо справились.

В общем, начало уик-энда отличное, и я думаю, что по ходу гонки мы собрали много информации. Будем надеяться, что завтра нам удастся провести Гран При примерно так же».

Серхио Перес (3-й): «Спринт сложился непросто. Я очень плохо стартовал, и всё закончилось тем, что я потерял позицию по отношению к Джорджу Расселлу, а потом, в 4-м повороте, пропустил вперёд ещё и Льюиса Хэмилтона.

После этого я боролся, полностью израсходовал ресурс шин, и за это под конец дистанции пришлось расплачиваться. Но в целом день неплохой, мы заработали немало очков. Если бы не проблемы на старте, думаю, мы могли бы подняться ещё выше.

Я увеличил отрыв от Льюиса в личном зачёте, но ещё важнее постараться сохранить набранный темп. Завтра нас ждёт основная гонка уик-энда, и я надеюсь, что мы сможем закрепить сегодняшний результат».