Маккалоу: Быстрый рост не бывает безболезненным

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На пресс-конференции FIA в Бразилии Том Маккалоу, отвечающий в Aston Martin F1 за модернизацию машины, рассказал о том, с чем связано падение результатов команды, которое наблюдается на протяжении всей осени.

Том Маккалоу: «Разумеется, наша форма в конце года несколько расстраивает, но давайте сделаем шаг назад и вспомним, на каком уровне мы были год назад, и как мы начали этот год. Команда продолжает расти, а поскольку это очень быстрый рост, то он никогда не бывает безболезненным.

Чтобы сработаться с новыми людьми, требуется время. Кроме того, в течение этого года происходит переезд в первое из трёх зданий нашей новой базы – по-моему, он начался после Гран При Испании. В начале года, когда начался переезд, там ещё была стройплощадка, мы заняли только верхний этаж, а внизу работы ещё продолжались.

Теперь первое здание полностью готово, также быстрыми темпами идёт сооружение новой аэродинамической трубы, это здание №3, и уже началось строительство второго здания. В общем, мы сейчас переживаем стадию очень интенсивного роста и при этом соперничаем с лучшими командами Формулы 1.

В начале года мы пытались бороться с топ-командами, но смогли ли мы добиться в течение сезона такого же прогресса, как они? Нет. Расстраивает ли нас это? Да. Но полагаю, что мы продолжаем учиться, и то, как команда растёт, обещает хорошие перспективы в будущем.

Когда мы предоставляем обоим нашим гонщикам хорошие машины, если команда по ходу уик-энда работает без сбоев, и нет никаких случайных обстоятельств, которые этому мешают, то Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл вполне в состоянии зарабатывать очки.

Наши главные проблемы в этом году не связаны с гонщиками, и не всегда связаны с эффективностью машины. Иногда возникали неполадки, иногда принимались не лучшие решения по части тактики. Порой мы шли на риск в квалификациях, и за это приходилось расплачиваться.

Фернандо пришёл в команду недавно, но он профессионал фантастически высокого уровня. Он нас подгоняет, он предельно мотивирован и очень хорошо понимает, какие сложности нам приходится преодолевать. Очень непросто заниматься доводкой машины, соревнуясь при этом по темпам модернизации с самыми сильными командами, но Фернандо отлично себя показал.

Что касается Лэнса, то проще всего сказать, что ему не везёт. Но это началось уже на третьей гонке сезона, когда на его машине возникла поломка выхлопной системы, и там он не смог заработать очков, хотя этого заслуживал. Обстоятельства были против него и в недавних гонках, например, в Сузуке у него сломалось заднее крыло, и Лэнс тут ни при чём. Т.е. даже тогда, когда машина позволяла бороться за очки, ему часто не удавалось их заработать, но не по своей вине.

Но думаю, что в Бразилии у него будет возможность претендовать на очки. Мы уже неплохо понимаем, как действовать, чтобы в полной мере раскрыть потенциал машины AMR23, и полностью сосредоточены на подготовке к оставшимся гонкам. Постараемся заработать как можно больше очков и по ходу уик-эндов будем уже намного меньше заниматься проверкой каких-то новых технических решений».