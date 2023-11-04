Риккардо: Главное, мы боролись конца финальной сессии

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Даниэль Риккардо показал 8-й результат в субботней квалификации, предшествующей спринту, и в целом доволен своей работой, в отличие от вчерашнего дня, когда он, по собственному признанию, действовал далеко не идеально.

Даниэль Риккардо (8-й): «Сегодня всё складывается намного удачнее. Однозначно, я и вчера чувствовал, что способен показать примерно такой результат, но уже по ходу квалификационной попытки знал, что она была не лучшей именно по моей вине.

И хотя речь только о нюансах, я сам признал свои ошибки, но сегодня на шинах Medium машина производит неплохое впечатление, и я был по-настоящему доволен кругом, который проехал во второй части субботней квалификации.

А вот шины Soft меня опять немного подвели! (смеётся) В первых двух поворотах были некоторые трудности, и хотя не такие, как вчера, но более серьёзные, чем я могу себе позволить. Впрочем, потом по ходу круга мне удалось немного отыграться.

Но 8-я стартовая позиция – это всё-таки неплохо, тем более Юки показал 6-е время, так что у нашей команды неплохие результаты. Лично я немного расстроен из-за последнего круга на мягких шинах, но в целом сессия была хорошей.

Безусловно, теперь я в предвкушении спринта, и хотя по его итогам очки получает только первая восьмёрка, у нас есть шанс. Постараемся, чтобы обе машины финишировали в призовой восьмёрке, попробуем для этого что-нибудь предпринять. Главное, машина у нас неплохая, а вчера это я сам недоработал.

Но сегодня мы прошли в финал квалификации, а это всегда поднимает настроение. Конечно, в какой-то мере я недоволен, что мне не удалось под конец проехать круг получше, но главное, что мы боролись до самого конца квалификации. Именно этого мы хотим – хочется по-настоящему попотеть за рулём машины, а не выбывать из борьбы после первой сессии».