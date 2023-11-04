Тото Вольфф: В гонке борьба будет острой

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Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф признал, что им не удалось адаптироваться по ходу квалификации Гран При Сан-Паулу…

Тото Вольфф: «Вы видели, как мала разница во времени на круге. Мы не смогли достаточно хорошо адаптироваться к условиям, поэтому уступили Aston Martin, а Макс на прогретой резине прямо из боксов показал отличное время.

В финале мы проехали медленнее на секунду или восемь десятых, чем в прошлой попытке, что говорит о нашей ошибке. Но я думаю, что борьба в первой восьмёрке будет острой, отрывы минимальны. В McLaren справились с этим хуже, чем мы».