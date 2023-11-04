В Pirelli предвидят, что Soft многие выберут только на спринт

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После завершения программы пятницы шинники Pirelli подвели итоги дня, закончившегося проливным дождём и ураганным ветром, обрушившимися на Интерлагос. Однако участники финала квалификации успели совершить по одной попытке до того, как разбушевалась стихия, поэтому переходить на дождевую резину не пришлось.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli Motorsport: «Пятница в дни уик-эндов со спринтом всегда проходит очень суетливо, ведь командам даётся всего один час, чтобы подготовиться к оставшимся сессиям, и за это время надо постараться определиться с точными настройками и одновременно проанализировать работу резины всех трёх составов.

Но самое главное, такой формат уик-энда означает, что команды пытаются использовать имеющиеся комплекты шин не так, как обычно, стараясь найти максимально эффективный подход.

Понятно, что у нас и у команд имеется немало информации, собранной на Интерлагосе в предыдущие годы, и всё это пригодится при принятии дальнейших решений, ведь за одну тренировку удалось собрать лишь весьма ограниченный объём данных.

Судя по тому, что мы видели, состав C2 вряд ли будет предпочтительным для гонки, поскольку для него характерна сильная деградация, которая усугубляется низким уровнем сцепления, из-за чего машины скользят по трассе.

Между тренировкой и квалификацией погода испортилась, температуры резко снизились, интенсивность ветра увеличилась, и угроза дождя становилась всё более явственной. В итоге всё закончилось настоящим ураганом, из-за которого квалификацию пришлось завершить досрочно.

Всё это осложнило гонщикам жизнь, ведь им пришлось адаптироваться к быстро меняющимся условиям, а поскольку направление и сила ветра тоже менялись, то это создавало дополнительные трудности.Но метеопрогноз на субботу более благоприятный, дождя быть не должно.

В прошлом году, когда на этой трассе проходил спринт, 18 из 20 гонщиков предпочли мягкие шины, и вполне вероятно, что похожую картину мы увидим и завтра, учитывая, что температуры будут несколько ниже, чем сегодня утром во время тренировки».