Во время обрушения крыши никто не пострадал

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Организаторы Гран При Сан-Паулу сообщили, что по время обрушения крыши на трибуне во время вчерашней грозы, к счастью, никто не пострадал.

Когда в конце квалификации усилился ветер и трассу окружили чёрные тучи, дирекция гонки по соображениям безопасности остановила сессию красными флагами.

Через несколько минут началась гроза. Несколько палаток были снесены, с одной из трибун слетел навес, но более серьезные повреждения получила другая трибуна, расположенная в начале главной прямой – её крыша обрушилась и зрители в панике побежали в укрытие.

«Какие страшные 10 минут на трассе! В последнем повороте рухнула крыша трибуны, и я чуть не был обезглавлен падающими обломками!», — написал фотограф Haas F1 Энди Хоун в социальных сетях.