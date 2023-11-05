110 минут до старта: Комментарий Ландо Норриса

Ландо Норрис стартует в Сан-Паулу шестым и надеется на очки в гонке…

Ландо Норрис: «Мне очень нравится в Бразилии, в Сан-Паулу, у меня отличное настроение! Вчерашний день сложился удачно, поэтому будем надеяться, что воскресенье пройдёт не хуже.

Пока не знаю, чего ожидать от предстоящего Гран При, но мы ставим перед собой цель бороться за подиум. План у нас именно такой: будем пробиваться вперёд и сделаем всё, что в наших силах, чтобы болельщики увидели яркое шоу!»