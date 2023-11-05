Алекс Элбон: В гонке мы увидим интересные стратегии

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В спринте в Интерлагосе Алекс Элбон отыграл позиции относительно старта и финишировал пятнадцатым. Гонщик Williams пожаловался на сильную деградацию шин Soft, которая заметно влияла на скорость и поведение машины.

Его напарник Логан Сарджент провёл спринт на шинах Medium и финишировал последним. Американский гонщик объяснил результат, что застрял в трафике и не хотел рисковать столкновением.

Алекс Элбон (15-й): «Неплохой спринт, хотя я и боролся в конце пелотона. У меня был хороший темп, но деградация шин у большинства оказалась очень сильной, поэтому, честно говоря, машина управлялась ужасно.

Странно, что деградация такая сильная. Даже возникали мысли перейти на шины Hard, но этот состав очень плохо работает на этой трассе. Здесь только Soft обеспечивает достаточное сцепление.

Думаю, в гонке мы увидим интересные стратегии, но, в конечном итоге, всё будет зависеть от деградации резины. Надеюсь, у нас всё будет в порядке».

Логан Сарджент (20-й): «В спринте ты берёшь всё, что можешь. Мы получили информацию, которая поможет в гонке. Я не мог рисковать машиной, учитывая, что в воскресенье предстоит главный старт, поэтому пришлось ехать в «поезде DRS», что обидно. Если бы я ехал по пустой трассе, то продемонстрировал бы более высокий темп.

Алекс смог прорваться вперёд, что позитивно. Думаю, если бы машины ехали рассредоточено, а не в «поезде DRS», то я бы тоже отыграл позиции. Нужно попытаться найти возможность обгонять в гонке, чтобы продвинуться вперёд.

Уик-энд для нас складывается непросто, но в воскресенье ожидается прохладная погода, что должно нам подойдет. Полагаю, у нашей машины есть преимущество в скорости перед соперниками, которые стартуют впереди, и у нас будет 71 круг, чтобы реализовать это преимущество».