Боттас: Машина скользила, что привело к перегреву шин

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Лучшим результатом Alfa Romeo в субботнем спринте в Интерлагосе стало семнадцатое место Гуаньюй Чжоу. В воскресенье китайский гонщик стартует последним, и после спринта он дал понять, что команда готова нарушить режим «закрытого парка» и стартовать с пит-лейн, чтобы изменить настройки машины на те, которые дадут прибавку скорости в гонке.

Его напарник Валттери Боттас потерял пять позиций относительно старта и финишировал девятнадцатым. Финский гонщик пожаловался на перегрев шин.

Гуаньюй Чжоу (17-й): «В целом, мы неплохо выглядели и поборолись с соперниками, которые стартовали рядом с нами, но скорость оказалась недостаточно высокой, чтобы претендовать на попадание в первую десятку. К сожалению, я застрял в «поезде DRS», но ближе к финишу смог отыграть одну позицию.

Посмотрим, что удастся сделать в гонке – при старте с последнего места существует множество разных вариантов. Главное добиться максимума от машины, которая есть в нашем распоряжении, но, к сожалению, пока уик-энд складываться очень сложно для нас. Но вместе с командой мы посмотрим, что можно сделать завтра, чтобы попробовать прибавить».

Валттери Боттас (19-й): «Я слышал, что во время спринта Алекс Элбон жаловался, что в него брызгало масло из моей машины. Мы посмотрим, в чём могло быть дело. Не знаю, связано ли это, но ближе к финишу мой темп заметно упал.

Судя по всему, нехватка скорости связана с особенностью характеристик трассы. Машина довольно сильно скользила в поворотах, что привело к перегреву шин. Я очень надеюсь, что гонка пройдёт в более прохладных условиях, благодаря чему нам будет проще работать с шинами».