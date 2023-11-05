Ферстаппен: Давайте отменим эти спринты!

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Выиграв четыре спринта из шести в этом сезоне Макс Ферстаппен вновь предложил отменить этот формат…

Макс Ферстаппен: «Что бы я хотел изменить в спринтах? Давайте их отменим. Меня не интересуют никакие изменения, мне просто не нравится этот формат.

Владельцы чемпионата делают всё, что приходит в голову. Мне кажется, что они просто не знают, что делать, и постоянно экспериментируют вместо того, чтобы просто поддерживать всё в норме.

Меня это беспокоит. Почему наш спорт вдруг стал другим? В других видах спорта не меняют правила все время. Я этого не понимаю. Видимо, всё дело в том, чтобы заработать как можно больше денег, и мне это совсем не нравится».