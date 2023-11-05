FIA WEC: Шварцман показал лучшее время на тестах

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Ещё в пятницу резервный гонщик Ferrari Роберт Шварцман вместе с командой был в Интерлагосе, который в случае необходимости заменить одного из основных пилотов, а в воскресенье молодой гонщик оказался за рулём гиперкара Ferrari 499P на однодневных тестах новичков FIA WEC в Бахрейне.

Для гонщика, выступающего под израильской лицензией, это стало первым опытом пилотирования гиперкара. Свой лучший круг Шварцман проехал в дневной сессии, показав время 1:48.559 секунды. Этот результат оказался на 0,066 секунды быстрее лучшего времени утренней сессии, которое показал Уилл Стивенс за рулём гиперкара Porsche 963.

Среди тех, для кого прошедшие сегодня тесты, стали дебютными за рулём машины FIA WEC, оказалась и легенда MotoGP Валентино Росси. Итальянский гонщик тестировал машину Oreca 07 Gibson команды WRT категории LMP2. Свой лучший круг Валентино проехал на восемь десятых медленнее лучшего результата напарника Шарля Виртса.