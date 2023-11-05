Леклер: Перестало работать рулевое, и я вылетел с трассы

6

Шарль Леклер сошёл с дистанции Гран При Сан-Паулу ещё до старта – на его Ferrari возникли серьёзные неполадки по пути на стартовое поле, и всё закончилось вылетом с трассы и разбитой машиной.

Шарль Леклер: «Когда перестало работать рулевое управление, я вылетел с трассы прямо в барьеры. Но не уверен, что это произошло из-за проблем с гидравликой, потому что пока не знаю причин произошедшего.

Сразу начались перебои в работе двигателя, из-за чего ещё и задние колёса заблокировались, и я уже ничего не мог предпринять. Я не успел поговорить с нашими специалистами, но уже известно, что это не такая проблема, какая была у Карлоса Сайнса в Мехико.

В общем, очень жаль, ведь я был доволен работой машины…»