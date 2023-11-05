Макс Ферстаппен: Всю гонку приходилось беречь шины

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Макс Ферстаппен одержал свою 17-ю победу в сезоне, и на трассе в Сан-Паулу он вновь был недосягаем для соперников. Его напарник, Серхио Перес, буквально до последних метров дистанции боролся с Фернандо Алонсо за место на подиуме, но финишировал только четвёртым.

Макс Ферстаппен (1-й): «Сегодня было очень важно хорошо стартовать, и в обоих случаях это у нас отлично получилось. После этого всю гонку приходилось беречь шины, но мы нормально с этим справлялись и держали неплохой темп на резине любого состава. Прежде всего на втором отрезке, когда нам удалось создать некоторый отрыв. В общем, мы отработали очень уверенно.

С одной стороны, всё складывалось очень удачно, с другой – на этой трассе очень высокая степень деградации резины, и приходится постоянно корректировать поведение машины, поэтому необходимо сохранять постоянную концентрацию. К счастью, сегодня у нас всё получалось.

Следующей гонкой будет Гран При Лас-Вегаса, и она будет совсем иной по характеру. Должно быть намного холоднее, и ещё надо понять, каким будет уровень сцепления на новой городской трассе. В общем, для всех это будет в новинку, и однозначно, нас ждёт немало сюрпризов».

Серхио Перес (4-й): «Борьба с Фернандо Алонсо была очень интенсивной, мы пытались делать всё, что только возможно. К сожалению, безуспешно, но Фернандо вполне заслуженно поднялся на подиум.

Думаю, у нас была отличная схватка, на пределе возможного, но при этом всё было очень корректно. Думаю, многим гонщикам стоило бы поучиться на нашем примере, ведь действовать надо именно так, как мы с ним боролись на трассе.

Всё закончилось тем, что я остался в проигрыше, но это нормально, потому что дуэль у нас была отличная.

В паре последних гонок мы видели, что способны на хороший темп, и выступали мы по-настоящему уверенно, однако по той или иной причине не получалось добиться настоящего успеха, но я просто знаю, что это лишь вопрос времени».