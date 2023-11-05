Пьер Гасли: В воскресенье постараемся заработать очки

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В Сан-Паулу гонщики Alpine не заработали очков в спринте, но рассчитывают заработать очки в воскресной гонке…

Пьер Гасли (13-й): "После старта с 13-го места и финиша на 13-м мне не о чем рассказать. Я хорошо стартовал, обогнал две машины, но потом оказался в группе машин, скоро задние шины потеряли сцепление и я откатился назад.

Я получил удовольствие от борьбы с Фернандо, но мы были за пределами призовой восьмёрки. Воскресная гонка может получиться интересной, постараемся заработать очки».

Эстебан Окон (14-й): "Прежде всего, хочу поблагодарить всю команду за то, что они смогли восстановить мою машину после аварии и подготовить её к спринтерской гонке. Им пришлось заменить практически все, кроме двигателя и шасси, я благодарен им.

После досадного инцидента в Shootout я стартовал 16-м и смог отыграть пару мест. К сожалению, нам не хватало скорости по сравнению с Aston Martin, которые здесь очень быстры, но в воскресенье мы постараемся заработать очки».