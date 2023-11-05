Юки Цунода: Общими усилиями мы отлично отыгрались

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Гонщики AlphaTauri смогли в какой-то мере отыграться за неудачное выступление в пятничной квалификации, и в субботу у них всё получалось намного лучше, особенно у Юки Цуноды, занявшего в спринте в Сан-Паулу 6-е место.

Юки Цунода (6-й): «Прежде всего поздравления команде! Вчера был не самый удачный день, но сегодня общими усилиями мы отлично отыгрались. Если во вчерашней квалификации, определявший порядок старта в Гран При, мы показали 16-й результат, то в сегодняшнем спринте я стартовал с 6-й позиции, а это говорит о том, что сделан шаг в правильном направлении.

Машина производила хорошее впечатление, пилотировать было весело, но мы должны разобраться, чем объясняется столь большая разница в её поведении в пятницу и субботу.

Есть пара участков круга, на которых я мог бы пилотировать и лучше, но думаю, что во время заключительной попытки в финале сегодняшней квалификации я проехал мой лучший круг, и это позволило стартовать с хорошей позиции в спринте.

Мы в полной мере использовали эту возможность, заняли 6-е место – пока это лучший результат AlphaTauri в сезоне. Если бы дистанция была на пару кругов больше, то, возможно, мне бы удалось побороться с Шарлем Леклером за 5-ю позицию.

Сегодня я доволен и своим выступлением, и темпом машины, особенно на дистанции спринта. Даниэль тоже показал неплохую скорость, так что это был пример отличной работы всей команды.

Я уже в предвкушении завтрашней гонки, мы вошли в хороший ритм, поэтому постараемся развить успех и добиться ещё более высоких скоростей на дистанции Гран При. Это будет непросто, ведь мы стартуем с более далёких позиций, но знаем, что у нас хорошая машина, поэтому постараемся отыграть как можно больше позиций и побороться за очки».

Даниэль Риккардо (9-й): «Сегодня всё сложилось лучше, и мы показали скорости, на которые, как мне кажется, были способны и вчера. Оглядываясь назад, я готов признать, что круг во вчерашней квалификации был не самым удачным в основном по моей вине. Я не смог провести хорошую попытку, как раз тогда, когда это было важно.

Но сегодня на шинах Medium поведение машины было намного лучше, особенно во второй части квалификации, предшествовавшей спринту, и я был очень доволен тем, как проехал круг.

Но на мягкой резине у меня вновь были сложности в двух первых поворотах круга, пусть и не такие серьёзные, как вчера, и своей заключительной попыткой я был не очень доволен. Но 6-я и 8-я позиции на старте – для нас не так уж плохо.

Спринт скучным назвать нельзя, это точно. С одной стороны, здорово, что мы были в гуще борьбы, и это доставило мне удовольствие; с другой, я по-настоящему расстроен. Безусловно, темп машины позволял бороться за очки, поэтому поздравления Юки, он их заработал.

Каждый раз, когда я опережал Карлоса Сайнса в 1-м повороте, ему затем удавалось меня обогнать за счёт DRS. Кроме того, я расстроен и из-за собственных действий, за то, что «открыл дверь» для Оскара Пиастри, который обошёл меня в 8-м повороте.

В плане тактики завтра постараюсь более правильно проводить свои манёвры. По ходу спринта в поведении машины кое-что менялось, вероятно это связано с особенностями асфальтового покрытия бразильской трассы. Но думаю, что в средней фазе гонки мне удалось неплохо адаптировать стиль пилотирования.

Фактически на двух последних кругах мы почти догнали Карлоса. К сожалению, на финише мы всё-таки были в двух десятых позади. Но если говорить о позитивном, то, по-моему, приятно видеть, как мы продвигаемся вперёд в работе с машиной.

Сегодня по ходу гонки я разобрался в некоторых вещах, однако приберегу эти знания до завтра. Мы проанализируем видеозаписи спринта и прикинем, как надо действовать, чтобы лучше планировать обгоны и более эффективно использовать наш темп».