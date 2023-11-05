WEC: В Alpine прощаются с категорией LMP2

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Вчера на автодроме Сахир состоялся финал сезона в гонках на выносливость – «8 часов Бахрейна». Это был последний этап WEC, в котором участвовали спортпрототипы категории LMP2, а в следующем году они выйдут только на старт марафона в Ле-Мане. В чемпионате мира, который проходит под эгидой FIA, этого класса уже не будет: в WEC в 2024-м останутся только гиперкары (LMH/LMDh) и спорткары категории LMGT3.

В последний раз в новейшей истории WEC на старт вышли 11 машин LMP2, в том числе два спортпрототипа Oreca 07 в цветах Alpine Team. К сезону 2024 года заводская команда концерна Renault построила два гиперкара Alpine A424 и в настоящее время проводит интенсивные тесты этих машин. Мы рассказывали, что в октябре опыт пилотирования такой техники получил Мик Шумахер.

После завершения сезона в WEC инженеры Alpine Racing вместе со специалистами французской команды Signatech продолжат заниматься доводкой A424 и будут готовить новейший гипкеркар к процедуре омологации.

А пока в Alpine попрощались с категорией LMP2, поимённо поблагодарив всех, кто имел отношение к этой программе – их имена перечислены на специальном постере, посвящённом последней гонке WEC c участием этих машин.

«До свидания, LMP2! Наступил конец одной эры и начинается новая. Гиперкар, теперь мы займёмся тобой!» – так прокомментировали в Alpine это событие.

Кстати, в этой гонке экипажи команды выступили не лучшим образом: машина №36 финишировала на 7-м месте в классе, машина №35 была десятой.