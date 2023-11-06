Гран При Сан-Паулу: Любопытная статистика

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Несколько любопытных статистических подборок по итогам Гран При Сан-Паулу…

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Гонка

Квалификация

Выиграв квалификацию в Сан-Паулу, Макс Ферстаппен завоевал 31-й поул в карьере, а его 11-й поул в сезоне – это новый рекорд.

Шарль Леклер квалифицировался вторым, показав свой самый высокий результат в Интерлагосе: его предыдущий рекорд – пятое место в прошлом году.

Лэнс Стролл оказался третьим, четвертый раз за карьеру попав в тройку лучших. Третий раз в сезоне, после Испании и Австрии, он опередил Фернандо Алонсо.

Четвёртое место Фернандо Алонсо – его лучший результат в Интерлагосе с начала эры гибридных турбомоторов.

Льюис Хэмилтон показал пятое время, 11-й раз в этом сезоне опередив Джорджа Расселла.

Серхио Перес квалифицировался девятым, за последние 15 гонок у него только один старт в четверке лучших.

Впервые с 2014 года оба гонщика McLaren стартовали в первой десятке.

Гонка

Победа в Сан-Паулу стала 300-й в истории Pirelli, причём первая была одержана в первом Гран При в истории Формулы 1, в Сильверстоуне в 1950-м.

Выиграв Гран При Сан-Паулу, Макс Ферстаппен одержал 52-ю победу в карьере, опередив по этому показателю Алена Проста. Теперь Макс занимает четвёртую строчку в рейтинге, уступая лишь Хэмилтону (103 победы), Шумахеру (91 победа) и Феттелю (53 победы).

В Red Bull повторили рекорд Mercedes 2016 года, выиграв 19 Гран При в одном сезоне, и превзошли рекорд Mercedes того же года по числу пройденных кругов за сезон (1060 против 1055).

Ферстаппен выиграл 17-ю гонку в сезоне, установив новый рекорд по числу побед в одном сезоне.

Финишировав вторым, Ландо Норрис в 13-й раз за карьеру поднялся на подиум и сравнялся по этому показателю с Ником Хайдфельдом, Дидье Пирони, Жилем Вильнёвом, Франсуа Севером и Йохеном Риндтом.

Финишировав третьим, Фернандо Алонсо сравнялся с Аленом Простом по числу подиумов (106).

Четвёртое место Серхио Переса увеличило его отрыв от Льюиса Хэмилтона в борьбе за второе место в личном зачёте, которое он может досрочно завоевать уже на следующем этапе в Лас-Вегасе.

Пятое место Лэнса Стролла – его лучший результат после Гран При Австралии.

Восьмое место Льюиса Хэмилтона – его худший результат в Интерлагосе после перехода на гибридные турбомоторы.

Финишировав девятым, Юки Цунода впервые заработал очки в Сан-Паулу.