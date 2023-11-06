Ле-Ман’24: Постер есть, продажи билетов начинаются

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После триумфального успеха марафона в Ле-Мане, посвящённого столетнему юбилею легендарной гонки на кольце Сартэ, её организаторы надеются, что в следующем году она привлечёт ещё больше внимания, и продажи билетов стартуют уже завтра, 7 ноября.

Успех во многом был связан с тем, что гонки на выносливость действительно становятся всё популярнее, ведь в самом мощном классе гиперкаров выступают заводские команды крупнейших автопроизводителей, и яркую победу в Ле-Мане одержал экипаж Ferrari.

В 2024 году на старт в Ле-Мане выйдет ещё больше гиперкаров самых известных марок – кроме Ferrari, Toyota, Porsche, Cadillac и Peugeot, это будут спортпрототипы BMW, Lamborghini, Alpine и, вероятно, даже машины возрождённого бренда Isotta Fraschini.

Именно гиперкары изображены на обнародованном сегодня постере, посвящённом 92-му марафону в Ле-Мане, и художник решил обыграть совпадение, что 24-часовой марафон пройдёт в 2024-м, поэтому интегрировал в эти цифры официальный логотип гонки.

То, что получилось, сразу вызывало шутливые комментарии болельщиков примерно такого рода: «2024 часа? Это будет долгая гонка!»

Марафон в Ле-Мане в следующем году пройдёт 15-16 июня, т.е. в уик-энд между Гран При Канады и Испании.