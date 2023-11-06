Майк Крак: Важно, что мы смогли переломить ситуацию

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В Сан-Паулу Фернандо Алонсо в 8-й раз в сезоне поднялся на подиум, а его дуэль с Серхио Пересом не только на последних кругах, но на последних метрах дистанции стала одним из самых ярких эпизодов вчерашней гонки. При этом Лэнс Стролл замкнул первую пятёрку, что для канадца тоже вполне достойный результат.

В предыдущий раз двукратный чемпион мира финишировал в первой тройке несколько месяцев назад, в августовском Гран При Нидерландов, но, по словам Майка Крака, руководителя команды Aston Martin, всё это время продолжалась напряжённая работа, итогом которой стал успех в Бразилии.

Майк Крак: «Это стало отличным вознаграждением за все те усилия, которые мы прилагали в последние месяцы. Мы уверенно провели первую половину сезона, после чего наступил некоторое снижение результатов, спад уровня конкурентоспособности, но все продолжали упорно трудиться, и этот результат подтверждает, что благодаря слаженной командной работе можно добиться успеха.

Но пока всё наше внимание было направлено на сражение Фернандо и Серхио, мы чуть не забыли о том, что Лэнс Стролл в это время их уже догонял. Я убедился, что когда мы предоставляем нашим гонщикам хорошую машину, они выступают исключительно здорово. Надеюсь, что две оставшиеся гонки сезона мы тоже проведём не хуже, приложим для этого все возможные усилия.

Когда Серхио опередил Фернандо на предпоследнем круге, мы уже решили, что этим всё и закончится, потому что не знали, в каком состоянии шины мексиканца. Но Фернандо был готов к тому, что события на последних двух кругах будут развиваться именно так, и он уже знал, как будет действовать, если Перес его опередит. Это ещё раз подтвеждает, что он настоящий боец».

При этом Алонсо проиграл на финише 26 секунд Ландо Норрису, гонщику McLaren, занявшему второе место, и, по словам Крака, в процессе анализа итогов бразильского уик-энда вместе с командой они будут применять комплексный подход.

«После того, что происходило в последние месяцы, прежде всего надо отпраздновать успех, ведь мы смогли переломить ситуацию, а это очень важно, – подчеркнул руководитель Aston Martin F1. – Скажем так, этим мы займёмся в понедельник, но уже во вторник нужно будет задуматься о том, как отыграть такое отставание и продвинуться вперёд. Я всегда говорю, что мы продолжаем бороться и никогда не сдаёмся.

На то, что делают наши соперники, мы повлиять не можем, но мы должны стараться как можно лучше выполнять свою работу. В конечном итоге в оставшееся до завершения сезона время необходимо предпринять всё, что только можно, чтобы добиваться таких результатов, как в Бразилии, а там посмотрим, что из этого получится».