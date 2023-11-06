Пьер Гасли: Мы сделали ставку на скорость на прямых

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Бразильский уик-энд для Alpine F1 был не самым простым, но в итоге Пьер Гасли и Эстебан Окон заработали очки, поэтому для заводской команды концерна Renault всё закончилось достаточно удачно.

Пьер Гасли (7-й): «Команда очень уверенно провела эту гонку, хотя в начале уик-энда у нас были сложности. Поэтому в работе с машиной мы были вынуждены пойти на ряд компромиссов и сделать ставку на высокую скорость на прямых, понимая, что в квалификации нам придётся труднее.

А сегодня я чуть ли не всю гонку проехал, уткнувшись в коробку передач Ferrari Карлоса Сайнса, но зато смог опередить обе машины Mercedes, что в этом году бывало не очень часто.

Но мы хорошо работали с резиной, слаженно проводили пит-стопы, и в итоге наша команда сделала всё возможное, это однозначно: я заработал очки за 7-е место, а Эстебан финишировал десятым.

Правда, на протяжении двух кругов мне казалось, что ход педали тормоза стал очень длинным, и пришлось много общаться по радио с инженером. В общем, трудности были, ведь надо было и резину беречь, и машину, но я уверен, что команда действовала очень правильно.

К этой стадии сезона мы уже изучили нашу машину, понимаем, на что можно рассчитывать, поэтому, когда команде удаётся нормально провести уик-энд, избежав ошибок, мы добиваемся максимально возможных результатов.

Сегодня у Mercedes были проблемы, а в следующий раз с ними может столкнуться другая команда, или Aston Martin, или McLaren, но если мы будем всё делать правильно, то сможем в полной мере использовать все появляющиеся возможности».

Эстебан Окон (10-й): «Первый старт получился хорошо, я неплохо тронулся с места, и мне удалось избежать всего того, что произошло на трассе передо мной. Но на рестарте у нас почему-то возникли проблемы с работой сцепления, и я потерял позицию. После этого нам пришлось провести три пит-стопа, хотя все остальные провели по два, но на моей машине очень быстро изнашивалась резина.

Проблемы с износом шин у нас начались ещё вчера, и с этим ещё надо разобраться, поскольку из-за этого у нас были дополнительные сложности.

Следующая гонка пройдёт в Лас-Вегасе, и мы собираемся заняться подготовкой к ней на базе Alpine F1 в Энстоуне. Трассу эту я не знаю, видел её только в компьютерной игре, но предвкушаю очень интересный уик-энд с совершенно особой атмосферой».