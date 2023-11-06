Риккардо призывает к здравому смыслу и большей гибкости

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После финиша гонки в Сан-Паулу Даниэль Риккардо раскритиковал правило, из-за которого он и Оскар Пиастри потеряли по отношению к лидеру целый круг, посетовав, что на рестарте это полностью лишило его вдохновения и боевого настроя.

Его AlphaTauri и McLaren Пиастри получили довольно серьёзные повреждения из-за последствий аварии, произошедшей на старте, хотя они никакого отношения к этому инциденту не имели, а лишь стали его случайными жертвами.

После первого круга гонки пелотон вернулся на пит-лейн, поскольку асфальт в 1-м повороте был усыпан обломками. Машины Риккардо и Пиастри закатили в боксы, и казалось, что оба сошли с дистанции. Но объявленный на первом круге период автомобиля безопасности быстро сменился на красные флаги, это произошло уже на 2-м круге, и за довольно продолжительно время, пока гонка была остановлена, механики обеих команд успели отремонтировать машины.

Но это также означало, что Даниэль и Оскар оказались в круге позади лидера, поскольку пелотон, вернувшись на пит-лейн за автомобилем безопасности и выстроившись там, второй раз пересёк линию старта-финиша.

Но гонка была остановлена, и механики AlphaTauri успели поменять на машине Риккардо заднее крыло. Австралиец полагал, что сможет вернуться в один круг со всеми остальными, однако выяснилось, что ему предстоит провести рестарт, лишь пропустив целый круг.

«Мы были готовы вернуться в гонку, когда мне и Оскару сказали, что мы стартуем спустя круг, – приводит издание The Race комментарий недовольного Даниэля. – Из-за этого всё вдохновение, связанное с предстоящим продолжением гонки, было полностью убито. Не знаю, из-за чего мы стартовали, пропустив круг, и это очень расстраивает. С правилами что-то не так».

Однако оба гонщика оказались в этой ситуации в соответствии с комбинацией нескольких пунктов правил.

Порядок, в котором машины выстраиваются перед рестартом, определяется «по последней точке, в которой было возможно определить положение всех машин», а в конце второго круга, который был завершён уже под красными флагами, машины Риккардо и Пиастри находились в боксах своих команд. Именно поэтому оба потеряли круг.

Если на момент приостановки гонки машины не находятся на трассе, они подпадают под действие ещё одного правила: им «разрешается покинуть пит-лейн, когда гонка возобновляется, но они должны вернуться на пит-лейн, когда туда вернётся автомобиль безопасности, и могут присоединиться к гонке только после того, как последняя машина после рестарта минует выезд с пит-лейн».

Иными словами, если во время красных флагов ваша машина находится в боксах, а не вместе со всеми в очереди вдоль пит-лейн, то отношение к вам уже другое. Если бы Риккардо и Пиастри потеряли круг, но были бы в конце этой очереди, а не в своих боксах, им бы разрешили вернуться в один круг с лидером.

Похожее правило применяется, когда пелотон ездит по трассе за автомобилем безопасности, и машинам, отставшим на круг, разрешается обогнать сейфти-кар, чтобы потом пытаться догнать остальных участников гонки.

Например, во время Гран При Азербайджана 2021 года машину Никиты Мазепина, выступавшего тогда за Haas, откатили из хвоста очереди, выстроившейся на пит-лейн, в самое её начало в период, когда гонка незадолго до финиша была приостановлена красными флагами. После этого он продолжил движение сам, проехал круг и, вернувшись на пит-лейн, остановился в конце очереди, но уже был в одном круге с лидером. И только после этого пелотон отправился на стартовое поле, после чего был дан старт с места.

Выходит, что единственным способом, который позволил бы Риккардо и Пиастри стартовать вместе со всеми, был следующий: в конце первого круга они должны были не в боксы вернуться, а продолжать движение в пелотоне. Но после этого их командам пришлось бы ремонтировать машины на пит-лейн, а не в гаражах.

В теории, не исключено, что это было бы возможно, поскольку было понятно, что вероятность появления красных флагов высока, и оба гонщика могли проехать за автомобилем безопасности ещё один круг, хотя и на повреждённых машинах. Но это сопряжено с риском получить штрафы за то, что машины были в небезопасном состоянии.

Впрочем, надо признать, что обе машины были повреждены достаточно серьёзно, и нормально их отремонтировать можно было только в условиях гаража. Но Риккардо и Пиастри не повезло в том плане, что красные флаги появились не сразу.

Если бы пелотон вернулся на пит-лейн сразу после первого круга, и машины обоих закатили в гаражи для ремонта, то им бы всё равно пришлось стартовать с пит-лейн, но в этом случае они хотя бы не потеряли круг.

Риккардо вчера даже предложил скорректировать правила, которые применяются в подобных ситуациях: «Мой аргумент такой: если бы сегодня проблемы возникли у 15 машин, разве все 15 стартовали бы с пит-лейн в круге позади лидера, и только пяти машинам разрешили выехать на стартовое поле? Нет.

Так никто бы не поступил, поэтому я считаю, что надо применять здравый смысл и проявлять больше гибкости. Расстраивает, что наш день был испорчен с самого начала».