Стюарды обязали разработать новые меры безопасности

2

Стюарды Гран При Сан-Паулу вынесли вердикт организаторам этапа за инцидент, произошедший сразу после финиша воскресной гонки.

Группа болельщиков смогла преодолеть заграждения и выйти на трассу в районе первого поворота, когда машины ещё находились на трассе. Это уже не первый такой случай, имевший место в Интерлагосе, и потенциально опасный как для зрителей, так и гонщиков.

Стюарды признали организаторов Гран При Сан-Паулу виновными в нарушении Международного спортивного кодекса и обязали до 30 января 2024 года представить план, в котором будут прописаны новые повышенные меры безопасности, которые позволят не допустить повторения подобных инцидентов.

Кроме того, стюарды передадут информацию об инциденте Всемирному совету FIA для проведения дальнейшего расследования.