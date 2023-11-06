U2 в Лас-Вегасе повеселили публику разговорами о Ф1

Об одной из главных новых достопримечательностей Лас-Вегаса – Sphere – мы уже пару раз рассказывали. Это самый большой в мире сферический экран, состоящий из 1,2 млн. светодиодов, и его сооружение обошлось более чем в $2 миллиарда.

Этот экран будет активно использоваться в дни Гран При Лас-Вегаса, но вообще спектр его функций весьма обширен, в частности, этой осенью через него транслировались концерты всемирно известной ирландской группы U2.

Программа называется U2: UV Achtung Baby Live At Sphere и в основном состоит из старых хитов трио, в том числе уже подзабытых. Серия этих видеоконцертов началась в сентябре и продолжится в декабре, а кроме того, объявлены дополнительные шоу в январе и феврале.

Но пару дней назад Боно, вокалист группы, весьма оригинальным образом объявил о перерыве в трансляциях, перекинув мостик между рок-н-роллом и Формулой 1.

Шутливый монолог рок-звезды весьма оригинален, и его стоит привести целиком. Зрители увидели, как Боно ходит по сцене и произносит вот такие речи, представляя музыкантов коллектива: «Я уже говорил, что после сегодняшнего шоу мы сделаем небольшой перерыв. Мы отдаём Лас-Вегас… вообще-то мы его отдаём Формуле 1!

Если вы не знаете, что такое Формула 1, то это спорт, в котором очень опрятные, подтянутые, но злые мужчины, а также некоторые удивительные женщины, оседлав ракеты, пытаются при этом остаться на земле и не улететь на орбиту. В общем, что-то вроде того.

На самом деле это занятие чем-то похоже на рок-н-ролл. Хотя и не такое опасное. Итак, настало время представить нашу группу! За барабанами у нас одно из четырёх великих явлений, которые миру дала Голландия – Макс Ферстаппен!

(В этот момент голландский барабанщик Брам ван дер Берг ударил по одному из инструментов своей установки)

На басу – самый элегантный человек на трассе – кто же это? Льюис Хэмилтон – бас-гитара!

(Тут наступила очередь Адама Клейтона «подать голос», и он весело пробежался пальцами по струнам)

А на гитаре – собственной персоной модель из Монако, Шарль Леклер!

(Разумеется, тут уж the Edge, в миру Дэвид Эванс, рассмеявшись и поклонившись публике, начал свою партию на акустической гитары Martin)

А лично мне по душе и кантри-музыка, и «металл». и я тот самый человек, который сможет помирить Формулу 1 и NASCAR! Я отвечаю за вокальные партии – меня зовут Даниэль Риккардо!»

Разумеется, публика реагировала на речи Боно взрывами смеха и аплодисментов.