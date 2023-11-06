Юки Цунода: Из-за ошибки я потерял одну позицию

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В Сан-Паулу Юки Цунода заработал очки для AlphaTauri, а Даниэль Риккардо финишировал только 13-м…

Юки Цунода (9-й): «Отличная работа команды! Я рад, что заработал очки, хотя мог добиться большего – из-за ошибки в 10-м повороте я потерял одну позицию. Очень жаль, что Даниэль финишировал за пределами десятки – сегодня мы оба могли заработать очки.

Сейчас мы в хорошей форме, зарабатываем очки три недели подряд, теперь важно сохранить этот импульс в последних двух гонках сезона и побороться с Williams за седьмое место в Кубке конструкторов».

Даниэль Риккардо (13-й): «Старт получился не очень удачным. Я увидел перед собой крупную аварию с множеством обломков, потом летящую в воздухе шину, которая в итоге врезалась мне в заднее антикрыло, повредив его.

Из-за красных флагов мы вернулись на пит-лейн, где механики смогли восстановить машину, но мне и Оскару Пиастри сказали, что мы должны стартовать с пит-лейн.

Обидно, ведь мы были очень быстры. Мы добились серьёзного прогресса по ходу уик-энда, чем я очень доволен, я был уверен, что могу принести команде немало очков, но в итоге уже в самом начале оказался позади с отставанием в один круг. Теперь я с нетерпением жду Лас-Вегаса».