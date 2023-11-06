В Haas F1 хотят опротестовать результат Гран При США

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Действия стюардов, которые по ходу Гран При США оштрафовали многих гонщиков, привлекли общее внимание и вызвали критику.

В Haas F1 не заработали очков в Остине, но считают, что оштрафовали не всех. В поданном американской командой протесте не уточняются фамилии гонщиков, но предполагается, что в нём участвуют как минимум Перес, Элбон и Стролл.

В частности, речь идёт о шестом повороте, который контролировался FIA, но Элбона две недели назад за эти нарушения не оштрафовали, не найдя достаточных доказательств.

Команда Haas запросила право на пересмотр решения, что по действующим правилам можно сделать в течение двух недель после публикации результатов гонки.

Чтобы использовать это право, Haas F1 нужно предоставить новые доказательства в соответствии со статьей 14.1.1 Международного спортивного кодекса, тогда действовавшие в тот уик-энд стюарды соберутся вновь, чтобы вновь проанализировать ситуацию.

Шансы на пересмотр результатов американского уик-энда минимальны, но FIA нужно что-то сделать с неопределённостью по поводу нарушений границ трассы. Лучше всего – оставить гонщиков в покое.