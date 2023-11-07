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Автоспорт

300-я победа Pirelli в Формуле 1

300-я победа Pirelli в Формуле 1

В Сан-Паулу шинники Pirelli одержали 300-ю победу в Формуле 1, а первая была одержана в 1950-м в самом первом Гран При – в Сильверстоуне…

Марио Изола, Pirelli: «Гонка получилась богатой на события. Победу вновь одержал Макс Ферстаппен, доминирующий в этом сезоне, но позади него борьба была интересной.

Норрис сыграл свою роль, показав отличный темп и не так много уступив Red Bull, а Алонсо и Перес заставили публику поволноваться, устроив дуэль на последних кругах, да и других интересных сражений по ходу гонки было достаточно.

Всё это происходило на требовательной к шинам трассе, с абразивным асфальтом, так что гонщикам приходилось контролировать их состояние, что, впрочем, не мешало им обгонять соперников даже в конце отрезков.

Стратегия и использование составов на дистанции подтвердили наши прогнозы. Подавляющее большинство гонщиков предпочли провести два пит-стопа, а шины Soft использовались чаще других.

Погода была похожа на вчерашнюю, шины C4 вновь требовали аккуратного пилотирования, но показали себя лучше, чем С3, обеспечивая лучшее сцепление. Почти все использовали Medium на среднем отрезке, и их показатели на круге были абсолютно аналогичны тем, что были на Soft».

Источник:www.f1news.ru

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