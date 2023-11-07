Берни Экклстоун впервые привёз сына на этап Формулы 1

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После отставки в начале 2017 года бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун нечасто приезжает на этапы чемпионата, но в минувший уик-энд 93-летний бизнесмен посетил Гран При Сан-Паулу в Интерлагосе.

Вместе с Берни на этап приехала и его семья – супруга Фабиана, которая помимо прочего является вице-президентом FIA в Южной Америке, и трёхлетний сын Эйс, которого чета Экклстоунов впервые взяла с собой на этап Формулы 1.

Разумеется, появление Берни в паддоке как всегда вызвало интерес журналистов, и голландское издание NOS поинтересовалось у него, кого он считает лучшим гонщиком в истории.

«Макс Ферстаппен – лучший гонщик, который когда-либо выступал в Формуле 1 за всю историю, – уверенно ответил Берни Экклстоун. – Пока Макс выступает в Формуле 1, этапу в Зандфорте ничего не угрожает.

Но кто знает, что будет после? Возможно, со временем число этапов будет сокращаться. 24 Гран При за сезон – это слишком много, некоторые из них будут отменены».