Следить

Автоспорт

Берни Экклстоун впервые привёз сына на этап Формулы 1

Берни Экклстоун впервые привёз сына на этап Формулы 1

После отставки в начале 2017 года бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун нечасто приезжает на этапы чемпионата, но в минувший уик-энд 93-летний бизнесмен посетил Гран При Сан-Паулу в Интерлагосе.

Вместе с Берни на этап приехала и его семья – супруга Фабиана, которая помимо прочего является вице-президентом FIA в Южной Америке, и трёхлетний сын Эйс, которого чета Экклстоунов впервые взяла с собой на этап Формулы 1.

Разумеется, появление Берни в паддоке как всегда вызвало интерес журналистов, и голландское издание NOS поинтересовалось у него, кого он считает лучшим гонщиком в истории.

«Макс Ферстаппен – лучший гонщик, который когда-либо выступал в Формуле 1 за всю историю, – уверенно ответил Берни Экклстоун. – Пока Макс выступает в Формуле 1, этапу в Зандфорте ничего не угрожает.

Но кто знает, что будет после? Возможно, со временем число этапов будет сокращаться. 24 Гран При за сезон – это слишком много, некоторые из них будут отменены».

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии

Теннис

Джокович: Надаль – очень особенный игрок для меня

Баскетбол

Будивельник разгромил Старый Луцк и закрепился на втором месте в Суперлиге FAVBET

Баскетбол

БИПА вырвала победу над Старым Луцком, прервав серию поражений в Суперлиге FAVBET

Баскетбол

Матч Днепр — Политехника-Галичина перенесен из-за воздушной тривоги

Баскетбол

БК Запорожье обыграл Черкасских Мавп в матче луцкого бабла Суперлиги FAVBET

Баскетбол

Киев-Баскет в матче с невероятным сюжетом вырвал победу над Будивельником в Суперлиге FAVBET

Баскетбол

Кривбасс потерпел седьмое поражение в сезоне, уступив Прикарпатье-Говерле

Баскетбол

Киев-Баскет обыграл БИПУ, добыв четвертую кряду победу в Суперлиге FAVBET

Бокс

Менеджер Нганну: Организовать бой с Джошуа можно в Африке

Баскетбол

Старый Луцк обыграл Запорожье, прервав трехматчевую серию поражений в Суперлиге FAVBET

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт