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Льюис Хэмилтон сохраняет оптимизм, но считает, что доминирование Red Bull в Формуле 1 продлится ещё несколько лет…

Льюис Хэмилтон: «Сохранять оптимизм – это всё, что я могу в этой ситуации. Машины Red Bull далеко впереди, и я думаю, что так будет ещё несколько лет.

Я знал, что гонка в Сан-Паулу для нас будет сложной, ведь по сравнению со спринтом в машине ничего не изменилось, а в спринте у меня очень быстро изнашивались шины.

Наше новое днище не работает, поэтому мы добавили прижимной силы заднему антикрылу, что привело к росту лобового сопротивления и снижению скорости на прямых.

Мы теряли слишком много времени на прямых, и я ничего не мог с этим сделать, а в поворотах приходилось ловить скользящую по трассе машину. Нужно разобраться, почему это произошло. Мы соберемся вместе и постараемся найти причину».