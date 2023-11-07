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Автоспорт

Хорнер: В Бразилии мы использовали прошлогодний опыт

Хорнер: В Бразилии мы использовали прошлогодний опыт

В 2022 году бразильский этап получился худшим для Red Bull Racing с точки зрения заработанных очков, если не считать Гран При Бахрейна, в котором оба гонщика команды сошли с дистанции. В 2023-м в Сан-Паулу Макс Ферстаппен одержал уверенную победу, а его напарник Серхио Перес до последнего круга боролся с Фернандо Алонсо за место на подиуме.

После финиша руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, за счёт чего удалось добиться такого прогресса на бразильской трассе.

«Нам пришлось прибавить во всех областях, – приводит слова Кристиана Хорнера Racingnews365. – Результаты прошлогодней гонки причинили нам боль, ведь команда выступила не так сильно, как нам хотелось.

Мы чувствовали, что не смогли подобрать оптимальные настройки. В этом году мы приехали в Бразилию, сделав выводы из прошлогодних уроков. Команда воспользовалась прошлым опытом и сделала акцент на настройке машины на гонку.

Такой подход позволил завоевать поул, выиграть спринт и Гран При, а Серхио финишировал третьим в спринте и четвёртым в гонке. Команда очень сильно провела уик-энда».

Источник:www.f1news.ru

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