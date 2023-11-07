Лео Турини: Очень хочется, чтобы Леклеру улыбнулась удача

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Лео Турини, опытнейший итальянский журналист и преданный болельщик Ferrari, разумеется, переживает за Шарля Леклера, которому вчера сильно не повезло, но дело тут не только в технических проблемах…

Сразу скажу, что выступление Фернандо Алонсо в Интерлагосе меня даже тронуло. Также стоит добавить, что это команда Mercedes подставила Льюиса Хэмилтона, и он оказался в глупом положении вовсе не по своей вине.

Макс Ферстаппен одержал 52-ю победу, и с ним всё хорошо.

Но разумеется, основная тема бразильского воскресенья была связана с другими событиями.

Наполеон в своё время говорил: «Хорошему генералу я предпочту удачливого генерала».

Я не в курсе, интересуется ли Шарль Леклер биографией Бонапарта, но в данном случае мы имеем дело с классическим примером невезения. Это удача слепа, а у невезения отличное зрение.

Разумеется, через какое-то время нам объяснят, из-за чего в Бразилии Шарль сошёл с дистанции ещё до старта. Но какой бы ни была технологическая интерпретация случившегося, говорить надо прежде всего о человеческой стороне дела.

Леклер вызывает очень тёплые чувства у болельщиков Ferrari. Обычные люди любят его, потому что научились ценить не только его отвагу – они сопереживают ему в самые сложные моменты этих трудных сезонов в составе Скудерии. Он стал популярным благодаря своему мальчишескому великодушию, но за пять лет в Ferrari ему почти никогда не доводилось пилотировать машины, позволявшие бороться за победы в гонках. Часто на них даже на подиумы сложно было претендовать, однако он никогда не убирал ногу с газа.

Именно поэтому было бы неплохо дать ему возможность добиться успеха в Гран При. У меня сердце болит, когда я просто слышу некие теории, что он может перейти в другую команду. В общем, если коротко, то Леклер отчаянно нуждается в хороших результатах, в психологической поддержке – очень хочется, чтобы ему наконец-то улыбнулась удача.

А то на заднем плане уже маячат тени Криса Эймона и Жана Алези, доблестных и отважных гонщиков, выступавших за Ferrari, которым никогда не благоволила судьба.

Напоследок можно добавить вот что: итог воскресенья, начавшегося столь драматично, был странным, ведь благодаря выступлению Карлоса Сайнса и сходу Джорджа Расселла Скудерия даже отыграла пару очков у обескураженных соперников из Mercedes.

Но как гласит древняя пословица, «Если в Спарте плачут, в Афинах не смеются».