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Ральф Шумахер: Haas не соответствуют уровню Формулы 1

Ральф Шумахер: Haas не соответствуют уровню Формулы 1

Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что руководству Haas F1, занимающей сейчас последнее место в Кубке конструкторов, пора принимать решение…

Ральф Шумахер: «В Haas дали Хюлкенбергу шанс вернуться в Формулу 1, и это здорово, но его критика в адрес команды вполне оправдана. Нико понимает, что команда зашла в тупик. Есть ощущение, что они не соответствуют уровню сегодняшней Формулы 1.

Нико делает всё возможное, справляется с ситуацией открыто и честно, но, возможно, он надеется, что сможет как-то выбраться из неё. Видно, что он теряет терпение.

Джину Хаасу придется вложить много денег. Идея купить одну деталь здесь, другую там, а затем собрать их вместе, оказалась сложной в реализации. В долгосрочной перспективе у них нет шансов. Пора принимать решение. Одним из вариантов стала бы продажа команды».

Источник:www.f1news.ru

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