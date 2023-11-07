Роботы из аниме-сериалов – партнёры AlphaTauri в Вегасе

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Команда AlphaTauri объявила о подписании спонсорского контракта на одну гонку в Лас-Вегасе с компаний Bandai Namco Entertainment America Inc, которая выпускает кино и сериальную аниме-франшизу про боевых роботов GUNDAM.

В дни гоночного уик-энда на подголовниках машин Юки Цуноды и Даниэля Риккардо появятся наклейки с рекламой игрушечных роботов Gundam RX-78-2 GUNDAM и XVX-016 GUNDAM Aerial, а рядом с командными домиками AlphaTauri будет размещены трёхметровые статуи роботов.

Фабиан Врабец, директор по маркетингу и коммуникациям AlphaTauri: «GUNDAM — всемирно признанная и любимая франшиза со страстными поклонниками по всему миру. Мы сразу прониклись духом GUNDAM и рады приветствовать их в качестве партнёров AlphaTauri на Гран При Лас-Вегаса.

Это сотрудничество запомнится многим различными мероприятиями на трассе и за её пределами, которые в весёлой и захватывающей форме расширят границы взаимодействия с болельщиками».