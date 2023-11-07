Следить

Автоспорт

Роботы из аниме-сериалов – партнёры AlphaTauri в Вегасе

Роботы из аниме-сериалов – партнёры AlphaTauri в Вегасе

Команда AlphaTauri объявила о подписании спонсорского контракта на одну гонку в Лас-Вегасе с компаний Bandai Namco Entertainment America Inc, которая выпускает кино и сериальную аниме-франшизу про боевых роботов GUNDAM.

В дни гоночного уик-энда на подголовниках машин Юки Цуноды и Даниэля Риккардо появятся наклейки с рекламой игрушечных роботов Gundam RX-78-2 GUNDAM и XVX-016 GUNDAM Aerial, а рядом с командными домиками AlphaTauri будет размещены трёхметровые статуи роботов.

Фабиан Врабец, директор по маркетингу и коммуникациям AlphaTauri: «GUNDAM — всемирно признанная и любимая франшиза со страстными поклонниками по всему миру. Мы сразу прониклись духом GUNDAM и рады приветствовать их в качестве партнёров AlphaTauri на Гран При Лас-Вегаса.

Это сотрудничество запомнится многим различными мероприятиями на трассе и за её пределами, которые в весёлой и захватывающей форме расширят границы взаимодействия с болельщиками».

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии

Теннис

Джокович: Надаль – очень особенный игрок для меня

Баскетбол

БИПА вырвала победу над Старым Луцком, прервав серию поражений в Суперлиге FAVBET

Баскетбол

Матч Днепр — Политехника-Галичина перенесен из-за воздушной тривоги

Баскетбол

БК Запорожье обыграл Черкасских Мавп в матче луцкого бабла Суперлиги FAVBET

Баскетбол

Киев-Баскет в матче с невероятным сюжетом вырвал победу над Будивельником в Суперлиге FAVBET

Баскетбол

Кривбасс потерпел седьмое поражение в сезоне, уступив Прикарпатье-Говерле

Баскетбол

Киев-Баскет обыграл БИПУ, добыв четвертую кряду победу в Суперлиге FAVBET

Бокс

Менеджер Нганну: Организовать бой с Джошуа можно в Африке

Баскетбол

Старый Луцк обыграл Запорожье, прервав трехматчевую серию поражений в Суперлиге FAVBET

Баскетбол

Черкасские Мавпы добыли волевую победу над Будивельником в Суперлиге FAVBET

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт