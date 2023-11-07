Шарль Леклер: Ferrari должна вернуться на вершину

Шарль Леклер считает, что Ferrari не хватает одного из ключевых факторов, чтобы опередить Mercedes в Кубке конструкторов…

Шарль Леклер: «Больше всего нам не хватает гоночного темпа. Сейчас мы уступаем Mercedes всего 20 очков в Кубке конструкторов, и именно на этом мы сосредоточимся в оставшихся гонках.

После Зандфорта мы сделали большой шаг вперед – в понимании машины, в наших концепциях, в тех направлениях, в которых должны двигаться дальше. В первой половине сезона мы искали это направление, а сейчас активно прогрессируем. Это дает мне уверенность в том, что мы в будущем мы сможем сократить отставание.

Ferrari должна вернуться на вершину. Это среднесрочная и долгосрочная цель, для достижения которой мы делаем всё возможное».