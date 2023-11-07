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Автоспорт

Валттери Боттас: Мы не сдаёмся и продолжаем работать

Валттери Боттас: Мы не сдаёмся и продолжаем работать

Гран При Сан-Паулу завершился двойным сходом для Alfa Romeo. В команде не стали называть причины схода Валттери Боттаса и Гуаньюя Чжоу, но отметили, что это были две несвязанные проблемы, и оба гонщика сошли с дистанции, чтобы избежать дальнейших повреждений машины.

Валттери Боттас (сход): «Сегодня у нас был хороший темп – очевидный прогресс по сравнению с прошлыми днями уик-энда. Мы хорошо адаптировались к более прохладной погоде и боролись за очки.

Мне удалось объехать все обломки в первом повороте после столкновения на старте, но, к сожалению, затем пришлось сойти. Предстоит выяснить причину технической поломки, но всё равно обидно. Жаль, ведь был шанс добиться многообещающего результата.

В целом уик-энд получился сложным для нас. До конца сезона осталось ещё два этапа, и наши перспективы выглядят довольно непростыми. Однако мы не сдаёмся и продолжаем много работать, чтобы в двух финальных гонках отыграть потерянные позиции».

Гуаньюй Чжоу (сход): «У нас были хорошие шансы заработать очки двумя машинами. Мы с Валттери действовали сообща, чтобы финишировать в десятке, поэтому очень жаль, что гонка закончилась именно так. У нас был хороший темп, и мы прогрессировали, но из-за технических проблем пришлось сойти.

Я не знаю деталей – только предстоит выяснить причину проблемы, но пришлось остановить машину, чтобы не допустить более серьёзных последствий. Жаль, но таковы гонки.

Теперь нужно сосредоточиться на этапе в Лас-Вегасе. Нужно продолжать работать, чтобы оказаться такими же конкурентоспособными, как и во время гонки в Сан-Паулу».

Источник:www.f1news.ru

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