Вассёр: Я отлично понимаю недовольство Леклера

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Команду Ferrari в Бразилии постигла очередная неудача: Шарль Леклер, показавший в квалификации второе время, сошёл с дистанции Гран При Сан-Паулу ещё до старта из-за технических проблем, а Карлос Сайнс финишировал только шестым.

После гонки Фредерик Вассёр, руководитель команды, прокомментировал столь неутешительные итоги уик-энда.

Фредерик Вассёр: «Мы очень расстроены, ведь мы могли заработать немало очков, важных для чемпионата, но Шарль сошёл ещё до старта из-за проблемы с надёжностью: он оказался за пределами трассы по пути на стартовое поле.

Мы должны были стартовать из первого ряда и более того, накануне мы сознательно пожертвовали нашими шансами в спринте ради Гран При, сохранив для воскресенья комплект резины. Я отлично понимаю недовольство Леклера, ведь он настоящий гонщик и всегда нацелен на хороший результат.

У нас были отличные шансы, но мы их упустили, однако случилось то, что случилось, и теперь необходимо всё детально проанализировать и выяснить, что именно произошло с машиной Шарля. Пока мы с этим не разобрались, но проблема носит системный характер, она привела к блокировке колёс, и это не связано с ошибкой гонщика.

Если говорить о Карлосе Сайнсе, то он проиграл победителю, Максу Ферстаппену, 50 секунд, а это огромное отставание. Но у него были свои сложности: на старте возникли проблемы со сцеплением, и Карлос потерял несколько позиций.

Отыгрываться после этого было не так просто. Мы не могли ехать в темпе Red Bull, чем и объясняется такая ситуация, однако мы выступили всё-таки лучше, чем Mercedes. По ходу гонки, особенно на первом отрезке дистанции, Сайнс очень неплохо работал с резиной и смог опередить обоих гонщиков Mercedes, а это значит, что по итогам уик-энда мы отыграли пару очков по отношению к нашим соперникам.

Можно было отыграть намного больше, но, тем не менее, борьба за второе место Кубка конструкторов продолжается».