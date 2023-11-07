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Автоспорт

Выручка Формулы 1 выросла почти на $200 миллионов

Выручка Формулы 1 выросла почти на $200 миллионов

Компании Liberty Media, которая владеет Формулой 1, опубликовала финансовый отчёт по итогам третьего квартала 2023 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выручка Формулы 1 выросла на $174 миллиона (24%) и составила $887 миллионов. Призовые, выплаченные десяти командам чемпионата, за отчётный период составили $432 миллиона против $370 миллионов годом ранее. Операционный доход Формулы 1 вырос до $132 миллионов.

Основным фактором, повлиявшим на рост выручки, в Liberty Media назвали увеличение числа гонок (восемь в третьем квартале 2023-го против семи в 2022-м) и проведение этапов в Сингапуре и Японии, организаторы которых выплачивают большие промоутерские взносы. В 2022-м платежи за эти этапы поступили на счета Формулы 1 в четвёртом квартале.

Комментируя опубликованные цифры, президент и исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали подчеркнул, что Формула 1 растёт быстрее, чем другие ведущие спортивные лиги.

Стефано Доменикали: «Формула 1 продолжает демонстрировать рекордную посещаемость гонок и сильный рост на наших социальных и цифровых платформах, опережая показатели других крупных спортивных лиг.

Этот рост привлекает новых партнёров, о чём свидетельствует наше недавнее соглашение с American Express. Компания впервые более чем за десятилетие заключила спонсорский контракт в области спорта.

Мы добились существенного прогресса в реализации наших инициатив в области устойчивого развития, включая сокращение корпоративных выбросов Формулы 1, и усиление F1 Academy за счёт полной интеграции этой серии в календарь Формулы 1 2024 года с участием всех десяти команд чемпионата».

Источник:www.f1news.ru

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