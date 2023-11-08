Алекс Элбон: Сегодня был не наш день

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В Сан-Паулу Алекс Элбон сошёл с дистанции на старте в первом повороте после столкновения с гонщиками Haas. Его напарник по команде Williams Логан Сарджент был близок к тому, чтобы заработать очки – американский гонщик финишировал одиннадцатым.

Логан Сарджент (11-й): «Сложная гонка. Сегодня у нас не было темпа, чтобы бороться с AlphaTauri. Мы очень хотели воспользоваться сходом большого числа соперников, но возникли проблемы с деградацией резины, из-за чего мы оказались недостаточно быстры.

В остальном я доволен, что избежал неприятностей и проехал 71 круг. В этот уик-энд у меня была скорость с пустым баком, но теперь нужно перегруппироваться и сохранить этот темп на следующем этапе в Вегасе. Меня ждёт ещё одна домашняя гонка, чему я рад».

Алекс Элбон (сход): «Я великолепно стартовал. Думаю, у меня получился один из лучших стартов среди всех. Я посмотрел повтор с разных камер и могу сказать, что я практически ничего не мог сделать.

Учитывая, сколько машин сошло, и многие оказались на непривычных позициях из-за повреждений, мы могли претендовать на очки. Когда борьба в Кубке конструкторов настолько плотная, жаль упускать такую возможность.

Сегодня был не наш день. Теперь нужно готовиться к этапу в Вегасе и постараться сделать всё, что в наших силах».