Доменикали: Доминирование всегда было частью Формулы 1

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В 2023 году команда Red Bull Racing выиграла 19 из прошедших 20 гонок. Президент и исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали намекнул, что в чемпионате могут принять меры, которые позволят прекратить столь очевидное доминирование одной команды.

Стефано Доменикали: «Доминирование одного гонщика или одной команды всегда было частью Формулы 1. Необходимо учитывать, что для достижения подобных результатов Макс Ферстаппен проделал и продолжает делать невероятную работу. Мы должны признать этот факт.

Но если посмотреть на отрывы в квалификации, то борьба невероятно плотная, а по количеству обгонов последние два сезона вообще получились одними из самых результативных.

Формулу 1 нельзя рассматривать как спорт, в котором пытаются что-то сделать, чтобы прекратить чьё-то доминирование. Такой подход был бы неправильным. Но с другой стороны сущность Формулы 1 заключается в том, чтобы в новом сезоне у других команд и гонщиков появились возможности бороться на самом высоком уровне».