Кристиан Хорнер: Риккардо осознал свою ошибку

8

В 2018 году Даниэль Риккардо принял решение уйти из Red Bull Racing в надежде сделать следующий шаг вперёд в своей карьере, но два года в Renault не принесли успехов, и австралиец перешёл в McLaren. Если в первый год в команде из Уокинга Риккардо выиграл гонку в Монце, то во второй сезон выглядел бледно на фоне напарника Ландо Норриса.

В конце 2022-го Риккардо остался без контракта на 2023 год, но в Red Bull Racing ему предложили вернуться и занять место третьего пилота. Даниэль не стал отказываться от такого варианта, и в середине сезона получил возможность вновь выйти на старт, заменив в AlphaTauri не оправдавшего надежды Ника де Вриза.

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что сейчас Риккардо понимает, насколько ошибочным было его решение уйти из команды.

«Даниэль – отличный парень, но на ранних стадиях карьеры ему давали плохие советы, и в какой-то момент все совершили ошибку, – поделился мнением Хорнер в подкасте Eff Won With DRS. – Думаю, он осознал свою ошибку. В тот момент, когда он решил уйти от нас, вокруг не было никого, кто смог бы его отговорить. Риккардо видел, что Макс Ферстаппен прибавляет, но, вероятно, в тот момент не осознавал, насколько хорош будет Макс.

Даниэль несколько лет провёл вне нашей семьи, а затем внезапно осознал: «Оказывается, у меня был действительно хороший вариант».

Было ужасно видеть, как его результаты становились всё хуже и хуже. В прошлом году в Мехико я пригласил его к себе в номер в отеле и сказал: «Тебе нужна полная перезагрузка. Возьми год перерыва и возвращайся к нам. У нас много спонсоров и рекламных мероприятий».

Сейчас к нему вернулась уверенность. Когда Даниэль чувствует в себе силы, то является одним из самых быстрых гонщиков на решётке».