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Автоспорт

Ламбьязе: Иногда Макс теряет интерес во время гонки

Ламбьязе: Иногда Макс теряет интерес во время гонки

На прошлой неделе в Сан-Паулу Макс Ферстаппен одержал рекордную 17-ю победу в сезоне. Гоночный инженер трёхкратного чемпиона мира Джанпьеро Ламбьязе рассказал, что иногда во время гонок, когда преимущество над соперниками особенно велико, Макс начинает терять интерес к происходящему на трассе.

Джанпьеро Ламбьязе: «Иногда мне кажется, что Макс теряет интерес и ему становится скучно. Но я, даже когда наше преимущество составляет 30 секунд, всё равно стараюсь оставаться полностью сосредоточенным и делать максимум возможного. Я продолжаю относиться ко всему очень серьёзно.

Но если мне кажется, что Макс начинает терять интерес, я говорю себе: «Ладно, не переживай так сильно из-за этого».

Источник:www.f1news.ru

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