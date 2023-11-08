Мартин Брандл об итогах Гран При Сан-Паулу

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Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл подвёл итоги Гран При Сан-Паулу…

Это был шестой и последний в сезоне уик-энд с субботним спринтом. С двумя квалификациями и двумя гонками на 24 и 71 круг.

Квалификация в пятницу закончилась досрочно из-за грозы. Такое нечасто увидишь по ходу уик-эндов Гран При. Туча была чёрной и настолько зловещей, что ни у кого не было сомнений в серьёзности её намерений.

В финальной сессии под почти уже черным небом борьба была невероятно упорной, пока Оскар Пиастри не вылетел в 12-м повороте. Казалось, что дождь начался раньше, чем его ждали, но причиной был сильный порыв ветра.

В этом хаосе Макс Ферстаппен завоевал свой 11-й поул в сезоне, с ним пытались соперничать гонщики других команд – в этот уик-энд Aston Martin вернулась в борьбу, а в Mercedes сделали шаг назад.

Природная скорость позволила Леклеру пробиться на первый ряд стартового поля, но уже второй раз Ferrari в четырех последних Гран При потеряла одну из машин ещё до старта. На прогревочном круге из-за проблем с электрикой Леклер вылетел, потеряв управление, и врезался в барьер в шестом повороте.

Между грозой в пятницу и воскресной гонкой мы провели насыщенную событиями субботу с квалификацией к спринту и самим спринтом. Обошлось без осадков, расстановка сил несколько отличалась – и Норрис показал, что было бы возможно днём прежде, если бы квалификацию не остановили, возглавив протокол в Sprint Shootout.

Я вижу негативное отношение к спринтам со стороны прессы и болельщиков. Ферстаппен тоже открыто говорит, что ему не нравится этот формат. Такая позиция заслуживает внимания, но телевизионные рейтинги утверждают обратное – размер аудитории растёт, зрителям это интересно.

Как я сказал в прямом эфире, плохой спринт всегда лучше отличной второй тренировки, поскольку на тренировках нет никакой борьбы, а в спринте есть. В следующем году формат уик-эндов со спринтом вновь изменят, вероятно, квалификацию к основной гонке перенесут на субботу – она пройдёт днём после утреннего спринта, а в пятницу пройдёт 90-минутная тренировка и Sprint Shootout.

Получится, что все дни будут интересными для болельщиков. Это позволит командам больше времени работать с машинами, которые уже не будут с пятницы находиться в условиях закрытого парка, что очень поможет, если в единственной тренировке помешал дождь или её продолжительность была сокращена.

Возможно, очки в спринте будут начисляться не восьми, а десяти гонщикам, а проводить их будут на трассах, где можно обгонять, как в Интерлагосе.

В случае с реверсивной расстановкой гонщиков на старте спринта все будут стараться в квалификации Sprint Shootout проехать медленно, а если расставлять гонщиков на старте в порядке, обратном их позициям в личном зачёте, то Sprint Shootout вообще не нужен, а гонка может получиться интересной.

Если выделить спринты в отдельный чемпионат, значительная часть участников, у которых нет шансов на победу, будет спокойно ехать к финишу, экономя ресурс силовой установки и шин. Но нет никаких причин не создать такой чемпионат, отправив доходы от него на благотворительность или развитие автоспорта, чтобы помочь будущим звездам.

Формат спринта явно нуждается в доработке. Посмотрим, к чему придет комиссия Формулы 1 после заседания в Абу-Даби.

В последние два сезона Макс Ферстаппен отточил многие свои навыки, в частности – старт. В обеих гонках, фактически в трёх стартах, он лидировал в первом повороте и одержал уверенную победу.

Только Ландо Норрис на McLaren смог удержаться за лидером Red Bull. В воскресном Гран При он упорно следовал за ним, а на 7-м круге попытался захватить лидерство, чтобы контролировать темп и испортить шины Ферстаппену. Но Ферстаппен хорошо разместил свою машину, а затем оторвался, чтобы уйти от соперничества.

Норрис великолепно стартовал, оказавшись вторым после старта с шестой позиции. На старте произошёл завал, на узкой трассе Элбон и Магнуссен столкнулись после контакта с Хюлкенбергом, который зацепил Пиастри, а в машину Риккардо прилетела оторвавшаяся шина. Для устранения последствий гонку остановили красными флагами.

Это была отнюдь не классическая гонка: двум гонщикам Mercedes, как и в спринте, не хватало скорости, только гонка продолжалась в три раза больше и смотреть на это было больно. В итоге Расселл сошел, а Хэмилтон заработал несколько очков за восьмое место.

Серхио Перес вернулся в борьбу и не раз демонстрировал свои гоночные качества, совершая ловкие маневры на выходе из торможений. Он успешно отыгрался после неудачной квалификации, а в конце гонки боролся с Алонсо за последнее место на подиуме. Я получил огромное удовольствие, наблюдая за этой битвой. Алонсо хорошо позиционировал свою машину, чтобы Пересу было неудобно его атаковать. Машина Серхио была быстрее, ресурс шин был одинаковым, они оба вели борьбу честно, оставляли место, за что аплодировали друг другу после гонки.

Алонсо использовал нетрадиционные траектории, чтобы добиться наилучшего сцепления с трассой в критических поворотах при достаточно заряженной батарее. Но затем он чуть шире вошёл в 12-й поворот, и Перес прошел его в первом. Казалось, всё кончено? Но Алонсо был рядом и использовал DRS на последнем круге, и на этот раз Серхио переусердствовал с обороной и проехал чуть шире, что позволило Алонсо выйти вперёд. На финише их разделили 0,053 секунды. Отличная гонка от пары гонщиков, которым на двоих 76 лет и 630 гонок в Формуле 1.

Лэнс Стролл занял пятое место, завершив прекрасный день для Aston Martin. В двух следующих гонках нас ждёт интригующая борьба между Mercedes и Ferrari, между McLaren и Aston Martin за позиции в Кубке конструкторов и призовые выплаты по итогам сезона.

Ландо Норрис получил очко за лучший круг и вновь стал лучшим гонщиком дня по мнению болельщиков, набрав 26,7% голосов.

Макс, который доминировал в этот уик-энд, как он доминировал в последние два сезона, и который превзошел Алена Проста с 52 победами, стал только четвертым в этом опросе, набрав всего шесть процентов голосов. Не знаю, сколько человек на самом деле участвует в опросе, но всё это удивительно.

Впереди Лас-Вегас с его гламуром и безумной атмосферой…