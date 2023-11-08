Мик Шумахер пока не готов выступать в Формуле Е

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В Формуле 1 осталась всего одна вакансия на следующий сезон – в Williams, и маловероятно, что напарником Алекса Элбона станет Мик Шумахер. Резервный гонщик Mercedes ищет различные варианты на 2024 год, но не готов рассматривать переход в электрическую гоночную серию Формулу Е.

Мик Шумахер: «Честно говоря, я не рассматриваю Формулу Е. Мне нравятся двигатели внутреннего сгорания, мне нравится запах топлива. К сожалению, Формула Е в данный момент не совсем мне подходит.

Однако кто знает, что принесёт будущее. Если этот чемпионат окажется единственным, в котором у меня будет возможность выступать, то тогда я пересмотрю свои ожидания.

Мне нравятся машины старой школы, с моторами V10 и V8, которые пахнут, громыхают и сжигают топливо. Меня интересует такая техника».