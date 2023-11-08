Рассмотрение дела Haas отложено до четверга

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Мы рассказывали, что команда Haas подала петицию на пересмотр итогов Гран При США, поскольку в американской команде считают, что во время гонки были оштрафованы не все пилоты, нарушившие границы трассы.

В среду днём начались слушания, однако практически сразу они были отложено до четверга, чтобы «стюарды могли самостоятельно рассмотреть поданные материалы».

Возобновление слушаний намечено на 9 ноября 17:00 по московскому времени. Стюарды должны решить, являются ли сведения, поданные командой Haas, новыми и недоступными на момент принятия решений о вынесении штрафов. Продолжение слушаний зависит от того, признают стюарды предоставленные Haas сведения новыми или нет.