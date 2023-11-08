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Штайнер: Если есть правила, их нужно уважать

Штайнер: Если есть правила, их нужно уважать

Мы писали о том, что в Haas F1 хотят опротестовать результаты Гран При США, заявив, что далеко не все гонщики были оштрафованы за нарушение границ трассы.

Рассмотрение дела состоится завтра, стюарды этапа по видеосвязи обсудят предоставленные Haas F1 новые свидетельства, на это заседание вызваны представители  Williams, Aston Martin и Red Bull, чьи гонщики финишировали впереди Haas F1.

Руководитель Haas F1, занимающей последнее место в Кубке конструкторов, Гюнтер Штайнер уверяет, что просто пытается добиться справедливости.

Гюнтер Штайнер: «Есть правила. Когда у стюардов нет информации, они не могут принять меры, но теперь эта информация есть. Посмотрим, что сделает FIA, когда её получит. Думаю, им придётся принять меры, иначе получится, что правила не работают.

Мы хотим поднять этот вопрос и получить ответ, иначе нужно переписать регламент. Честно говоря, мне самому не нравятся ограничения пределов трассы и штрафы. Но если есть правила, их нужно уважать, таковы спортивные принципы.

Дело не в том, что возможные штрафы соперников повлияют на позиции нашей команды. Просто нужно всегда действовать по правилам. Если написано, что за четыре нарушения пределов трассы вы получаете пятисекундный штраф, как и за каждое последующее нарушение, так и должно быть. Так было всегда. Мы не изобретаем ничего нового. Мы представим свои доказательства. Посмотрим, каким будет решение».

Источник:www.f1news.ru

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