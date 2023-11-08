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В интервью RacingNews365 бывший гонщик Формулы 1 Тимо Глок говорил о непростой ситуации в Mercedes…

Тимо Глок: «Mercedes будет непросто вернуться в борьбу. Это худший вариант для команды, когда вы не понимаете, почему в какой-то уик-энд машина становится быстрее, а в какой-то медленнее.

В Мексике им пришлось потрудиться в пятницу, чтобы найти правильные настройки, но они внесли нужные изменения и в итоге всё получилось. Но через неделю они оказались в Бразилии и увидели, что ничего не работает. Это худший сценарий, когда вы не знаете, почему вы быстры и почему вдруг теряете скорость».