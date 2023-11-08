Следить

Автоспорт

Тимо Глок: Mercedes будет непросто вернуться в борьбу

Тимо Глок: Mercedes будет непросто вернуться в борьбу

В интервью RacingNews365 бывший гонщик Формулы 1 Тимо Глок говорил о непростой ситуации в Mercedes…

Тимо Глок: «Mercedes будет непросто вернуться в борьбу. Это худший вариант для команды, когда вы не понимаете, почему в какой-то уик-энд машина становится быстрее, а в какой-то медленнее.

В Мексике им пришлось потрудиться в пятницу, чтобы найти правильные настройки, но они внесли нужные изменения и в итоге всё получилось. Но через неделю они оказались в Бразилии и увидели, что ничего не работает. Это худший сценарий, когда вы не знаете, почему вы быстры и почему вдруг теряете скорость».

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии

Теннис

Джокович: Надаль – очень особенный игрок для меня

Баскетбол

БИПА вырвала победу над Старым Луцком, прервав серию поражений в Суперлиге FAVBET

Баскетбол

Матч Днепр — Политехника-Галичина перенесен из-за воздушной тривоги

Баскетбол

Киев-Баскет в матче с невероятным сюжетом вырвал победу над Будивельником в Суперлиге FAVBET

Баскетбол

Кривбасс потерпел седьмое поражение в сезоне, уступив Прикарпатье-Говерле

Баскетбол

Киев-Баскет обыграл БИПУ, добыв четвертую кряду победу в Суперлиге FAVBET

Бокс

Менеджер Нганну: Организовать бой с Джошуа можно в Африке

Баскетбол

Старый Луцк обыграл Запорожье, прервав трехматчевую серию поражений в Суперлиге FAVBET

Баскетбол

Черкасские Мавпы добыли волевую победу над Будивельником в Суперлиге FAVBET

Баскетбол

Днепр разгромил Прикарпатье-Говерлу в Суперлиге, набрав более ста очков

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт