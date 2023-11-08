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Тото Вольфф: С машиной что-то в корне не так

Тото Вольфф: С машиной что-то в корне не так

В Остине Льюиса Хэмилтона дисквалифицировали за износ контрольной планки, лишив очков за второе место. В Бразилии, где тоже проходил уик-энд со спринтом, высоту подвески увеличили, но машина оказалась неконкурентоспособна и в гонке принесла команде лишь четыре очка, заработанные Хэмилтоном.

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф считает, что дело не в высоте подвески.

Тото Вольфф: «Мы слишком высоко подняли машину, что стало следствием дисквалификации, но не в этом причина абсолютно неудачного уик-энда.

С машиной что-то в корне не так с механической точки зрения. Дело не в заднем антикрыле и не в том, что мы увеличили высоту подвески – речь идёт об одном или двух миллиметрах. Это может немного снизить эффективность машины, но не объясняет её полный провал».

Источник:www.f1news.ru

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