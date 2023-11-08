В Pirelli в ответ на критику готовы создать новые шины

Шины Pirelli часто критикуют за высокий уровень деградации, которая вынуждает гонщиков снижать скорость вместо того, чтобы атаковать в полную силу. В ответ в итальянской компании готовы рассмотреть вариант создания новых шин для 2025 года, которые будут подвержены меньшей деградации, но при этом позволят сохранить разнообразие вариантов стратегии.

«Если нет деградации, то и нет причин проводить два пит-стопа в гонке, – объясняет руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола. – Я считаю, что большая часть борьбы на трассе связана с деградацией резины и тем, как гонщики с ней справляются.

Если мы её снизим, то возникнут риски того, что все машины будут просто ехать друг за другом, поскольку все смогут атаковать в полную силу. Больше не будет ситуации, при которой у гонщиков шины в разном состоянии. Но я прекрасно понимаю гонщиков, которые жалуются на высокий уровень деградации, поскольку они хотят атаковать сильнее.

Мы хотим понять, как нам модернизировать шины, чтобы сохранить борьбу на трассе и снизить деградацию. Для этого нужно разработать шины с другим уровнем износа, и мы готовы рассмотреть этот вариант.

Но важно понимать, есть ли у этого решения какие-либо непредвиденные последствия. Мы должны принять советы и замечания гонщиков, но при этом понять, хорошо это для спорта или нет».