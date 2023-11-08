Вольфф: В 2024-м у нас будет совершенно другая машина

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В Mercedes сделали всё в попытке улучшить машину, не позволявшую последние два года бороться за титул, и признали поражение. Руководитель команды Тото Вольфф заявил, что машина для следующего года создаётся с чистого листа.

Тото Вольфф: «Перемен было множество, но это наш маршрут, и он привёл к тому, что в следующем году у нас будет принципиально другая машина.

Результаты гонки в Сан-Паулу доказывают, что это верное решение. В прошлом году на этом этапе мы были сильнее соперников и одержали победу, а сейчас всё довольно ясно. Все в команде чувствуют себя ужасно. Мне бы хотелось, чтобы мы сосредоточились на новой машине и поскорее начали новый сезон».